شعبة العطارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البهارات المحلية والمستوردة

قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية، إنّ هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض أنواع العطارة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الأزمة الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار منتجات العطارة التي يتم استيرادها من الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب توقف الاستيراد وتعطل حركة الملاحة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك ارتفاع أسعار الشحن التي أدت إلى انخفاض نسب الاستيراد من الخارج نظرا لزيادة التكاليف.

ارتفاع سعر الشطة السوداني

وأشار نائب رئيس شعبة العطارة إلى أن مصر من الدول التي تستورد الكثير من أنواع البهارات والعطارة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، مشيرا إلى ارتفاع سعر الشطة السوداني بسبب زيادة تكاليف الشحن من السودان للقاهرة وهو ما يزيد من تكلفة الاستيراد.

زيادة 1255 في أسعار البهارات

وأوضح أن هناك عددا من السلع ارتفعت اسعارها بنسبة 125% نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وتكلفة الشحن، مشيرا إلى أن هناك عدد من السلع والمنتجات المصرية التي يتم زراعتها في مصر ارتفعت أسعارها أيضا بعد زيادة الطلب وقلة المعروض على خلفية توقف استيراد المنتجات الشبيهة من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية ومن بينها الفلفل الأسود والكمون، الأمر الذي يتسبب في تراجع نسب المبيعات خلال تلك الفترة ويؤثر على حركة التجارة حيث يضطر المواطنون إلى تخفيض الكميات ضمن خطط الترشيد لحين انتهاء موجة الغلاء.