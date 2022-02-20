سعره انخفض.. شعبة العطارة: كيلو الزعفران يبدأ بـ 32 ألف جنيه

كشف تيسير البغدادي، عضو مجلس إدارة شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب ارتفاع أسعار الزعفران ووصول سعره لـ 32 ألف جنيه للكيلو في مصر، قائلا: «سعره كده رخص وبقى بـ 32 ألف جنيه، وبيبدأ بالسعر ده، وقبل تعويم الجنيه في 2015 كان يصل سعره لـ 50 ألف جنيه للجرام».

أسباب ارتفاع سعر الزعفران

وأضاف «البغدادي»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سبب ارتفاع سعر الزعفران يرجع لندرته وزراعته في أماكن معينة، إضافة للجزء المستخدم من النبات نفسه، إذ أن الزعفران عبارة عن جزء من الزهر.

ولفت أن إسبانيا من اشهر منشأ للزعفران، لكنها ليست أكبر منتج له، ويأتي بعدها إيران، وهي أكبر منتج له، والتي بدأت تتوسع في إنتاجه بعد عام 2008 و2009 نظرا للطلب العالمي عليه، حيث يدخل في صناعة الصيدلة وصناعات الأدوية والعطور وبعض الأطعمة لإكساب طعم أو لون.

دولة واحدة في العالم تنتج المستكة

وأكد على أن هناك بعض العطارات الأخرى سعرها مرتفع أيضًا مثل «المستكة»، حيث لا يتم إنتاجها في أي دولة في العالم سوى باليونان، وفي إحدى الجزر التابعة لها، بواسطة جمعية متخصصة بإنتاج المستكة وتوزيعها حول العالم، موضحا أن كيلو المستكة يبدأ سعره من 8 آلاف جنيه للنوع الجيد.

وأفاد بأن هناك طلب متزايد على إنتاج المستكة حيث أصبحت تعتبر مكون في بعض الأدوية، لذلك نجد أن هناك طلبات متزايدة من أمريكا وألمانيا للحصول عليه بكميات كبيرة، وبالتالي أدى ذلك لارتفاع سعره ضعفين عن العامين الماضيين.

ولفت أن مثل هذه العطارة لا تُشحن عن طريق البحر، بل عن طريق الجو، خاصة أن أسعار الشحن الجوي لم تتأثر الشهور المقبلة، «مفيش حاجة اتشحنت عن طريق البحر إلا وكان سعرها ارتفع».