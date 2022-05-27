طلاب إعلام القاهرة يكشفون حكايات ذوي القدرات الفائقة بمشروعهم «طاقة نور»

أطلق قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشروع تخرج باسم «طاقة نور»، وهي مدونة صحفية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقبلين على الزواج، لأهمية هذه الفئة في المجتمع ودمجها في الحياة.

ويأتي ذلك المشروع تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وذلك تحت شعار «بإلارادة.. قادرون باختلاف»، ومن بين كل سطور حكايتنا.. هتلاقي طاقة تنورلك طريقك».

طلاب إعلام جامعة القاهرة

وتحوي مدونة «طاقة نور» بداخلها عدة أبواب، يضم كل باب منها مجالا معينا، وهي «دنياهم» يركز على حياة ذوي الإعاقة والمشكلات التي تواجههم، سنتناول منهم :باب «حياتك تهمنا»، والذي يناقش كيفية تجنب ولادة أطفال من ذوي الهمم والفرق بين الإعاقات المختلفة، والعادات الصحية المختلفة.

وباب «خدماتك»، يعرض كل الخدمات التي يحتاجها ذوي الهمم ومنها الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، وفروع لجنة الإعاقة البصرية، ومبادرات البنوك.. إلخ.

وباب «إنسان»، والذي يروي قصص أبطال الحكايات من ذوي الهمم المغمورين، والذين حققوا إنجازات ملموسة، ولكنها لم تخرج إلى حيز النور والبعض الآخر كان له بصمة أضائت حياة.

جامعة القاهرة

ولأول مرة سيتم عرض كيفية استخدام الموسيقى في علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال معايشة كاملة داخل إحدى الأماكن المتخصصة، وإبداع ذوي الهمم في فن التصميل الصامت، وستتعرف على مشاكلهم وحياتهم ومشاعرهم ودنياهم بأكملها.

الجدير بالذكر أن مشروع تخرج «طاقة نور» مكون من «أمل سعيد، أيه خميس، إيمان جمال، باسم النواوي، تقي عيش، رحيل فوكيه، ريتا عاطف، شيماء محمد، مي محمد، نعيمه محمد، نور مسعد، ندي خالد، هايدي عادل»، تحت إشراف محمد خليل، المدرس المساعد بقسم الصحافة.