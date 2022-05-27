حظك اليوم برج الثور الجمعة 27-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخص قوي يمتلك قدرًا كبيرًا من الصبر والنفس الطويل، ولا ييأس أبدًا فهو همته عالية ويصعب إحباطه أو تراجعه عن أهدافه أو ما يريد، كما أنه يخطو خطوات ثابتة نحو حلمه، ويعرف عنه أنه إنسان دؤوب محب لعمله ومخلص في أدائه ويؤديه بمثاليّة شديدة ولا يقع في الأخطاء، لذا دائمًا ما يلقى إشادة من المديرين، وتجده شخصًا واثقًا من قدراته كثيرًا.

صفات مواليد برج الثور

يستطيع مواليد برج الثور أن يرون الحياة بمنظور واقعي، وينجحون كثيرًا إذا تقلدوا مناصب ويصبحوا ممتازين، كما أنهم أصدقاء رائعون، ويحبون الجمال، ويتمتع مولود هذا البرج بالرضا الذي يسكن قلبه والامتنان ويعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، كما أنه ينجذب للطبيعة ويحبها كثيرًا ويتستمتع برؤية الأشجار والمناظر الخلّابة، ولا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته فيها، كما أنه يتمتّع برزانة واضحة تجعل الجميع يحبون عشرته ويثقون به.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في برجك اليوم مما يساعدك ويساهم في تقدمك وتفوقك، وأداء عملك بطاقة كبيرة وإصرار يشيد به من حولك، كل ما عليك هو عدم الحديث عن خططك لأحد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم مرورك ببعض التشوش منذ فترة، إلا أن الوضع الفلكي يكون متغيرا اليوم ويمنحك قدرا كبيرا من الجاذبية والسحر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.