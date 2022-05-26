حظك اليوم برج الثور الخميس 26-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ مواليد برج الثور من تاريخ 21 أبريل حتى 21 مايو، ويتسم مولود برج الثور بقدرته الكبيرة على الاجتهاد لتحقيق كل أهدافه، فهو لا يلتفت أبدًا لأي عوائق تواجهه، وأهم شئ عنده هو تحقيق أهدافه، فهو يتحمل المسئولية بشكل كبير لذا يعتمد عليه كل من حوله في كل شئ.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالهدوء الشديد في التعامل، ورغم ذلك فهو عنيد بدرجة كبيرة ويحب تنفيذ رأيه أولًا قبل أي شئ آخر، فهو يتسم بشخصيته القوية، ويتوافق مولود برج الثور مع مواليد برج الجدي فيوجد تناغمًا كبيرًا بينهما ويتمتع كلا منهما بالجاذبية الكبيرة والرغبة في الاستقرار.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، اليوم الخميس الموافق 26 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

من الواضح أنك اليوم بحاجة إلى متسع من الوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، كل ماعليك أن تعمل بصمت كبير لكي تحقق نجاحًا في حياتك العملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك مشوشًا، كما أنك تميل للتكاسل والانعزال عن الجميع، لكن عليك ألا تجعل هذا الشعور يطول كثيرًا حتى لا تنقطع علاقتك مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.