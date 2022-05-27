صباحي: الكل أصبح شريكا الآن سواء رفض الحوار أو وافق عليه

قال حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن صفوف المهتمين بالشأن العام والجمهور المصري بشكل عام لديهم تفاعل إيجابي مع الحوار الوطني بالقبول وبالرفض، لافتا إلى ان الذي يقبل أو يرفض الحوار فهو معني ومشارك في بحث امكانية حوار للخروج مما نحن فيه الآن.

شعور وطني مركب بين الشعب المصري

وأوضح «صباحي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر جديدة» مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، انه يوجه الاحترام للذين اختلفوا معه وأدانوه لقبول دعوة افطار الاسرة المصرية والقبول المبدئي للدعوة للحوار الوطني، «البلد فيها إذا شعور مركب وليس مزودجا، الشعب يشعر بأنه لافائدة من الحوار وفي الوقت ذاته يعلقون عليه الأمل الكبير» لافتا إلى أن الدخول للحوار الوطني واجب ومسؤولية وسيحاسب كل مشارك به عن ما قدمه.

صباحي: أنا من المتفائلين ودعاة الأمل في الحياة

وأشار «صباحي» إلى أن الحوار الوطني اذا افضي لتغلب الامل على الشعور باليأس نكون قد فتحنا بابا نسحتقه جميعا شعبا وسلطة معارضة، وإذا خرج الحوار بما يثبت وجهة نظر المتشائمين منه يصبح علينا الاعتراف بأننا أخطائنا «طول عمري من المتفائلين بالطبيعة ودعاة الأمل وادراك ان هذا البلد به امكانيات عظيمة وهائلة لانه يجتاز مشكلاته وما هو خير اكتر بكثير من عكسه، ونحترم اراء من يرفضون الحوار ونقدرها ونقول لهم اعطونا فرصة لأننا نثق في غيرتكم على الوطن وفقا لخبراتكم ولكن لعلها الفرصة التي تنصر عوامل الأمل على اليأس .