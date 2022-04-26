حمدين صباحي: نرحب بالدعوة للحوار الوطني.. ونثمن تفعيل لجنة العفو الرئاسي

أشاد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم، مؤكدا أهمية الدعوة لحوار سياسي بين مختلف القوى الوطنية، وأن يقوم هذا الحوار على أساس وطني بين الجميع، لبحث ومناقشة كافة القضايا.

صباحي: دعوة السيسي لحوار وطني نقلة نوعية

وقال صباحي في تصريحات لـ«الوطن»، عقب مشاركته في حفل إفطار الاسرة المصرية، بحضور السيسي اليوم: الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي بمثابة نقلة نوعية، وهي دعوة مرحب بها من جانب كل سياسي ووطني مهتم بقضايا بلده.

صباحي: مستعدون دائما للمشاركة في أي حوار سياسي

وأضاف صباحي: نثمن قرارات إخلاء السبيل الاخيرة عن عدد من المسجونين في قضايا رأي، ونرى ضرورة الإسراع فى الإفراج عن بقية سجناء الرأي سيهدف لمزيد من فتح المجال العام.

وتابع: نحن معارضة وطنية تحب هذا الوطن وتحرص على مصالحه ومستعدون دائما للمشاركة في أي حوار سياسي ووطني، بما يسهم في تعزيز مكتسبات الشعب المصري.