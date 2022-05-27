«التنسيقية» تهنئ مها سليمان لتعيينها عضو مجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال»

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميلة مها سليمان حسن مرعي عضو التنسيقية، لتعيينها من الهيئة الوطنية للصحافة، عضوا بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دوام التوفيق والسداد في خطواتها المقبلة.

الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السيد رمزي السيد أحمد، عضو التنسيقية، بمناسبة حصوله على الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية من كلية الدراسات الأفريقية العليا بتقدير جيد جداً.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين له دوام التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة.