بمشاركة «شباب التنسيقية».. «صناع السلام» بالكنيسة القبطية تنظم ندوة حول «المواطنة»

نظمت لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمجلس القومي للمرأة والعديد من شباب الشيوخ والقساوسة ندوة تحت عنوان «المواطنة»، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

لجنة صناع السلام

بدأت فعاليات الندوة بكلمة من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد تضمنت نقل تحيات الأزهر الشريف إلى الحضور، وأثنى على فكرة لجنة صناع السلام.

وتوجه نظير بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على أن هذا اللقاء جاء في حينه ليتواكب مع جهود الدولة في هذا السياق والمبادئ التي تسعي اليها الجمهورية الجديدة.

مناهضة الإرهاب ونشر ثقافة المساواة

وتطرق الحضور لمناقشة العديد من المحاور وعلى رأسها دور الدولة المصرية المحوري في مناهضة الإرهاب ونشر ثقافة المساواة والعدالة والمواطنة، كذلك المبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي دعت اليه القيادة السياسية.

كما تم التطرق، إلى قضايا هامة تلعب دورا محوريا في غرس قيم المواطنة ومنها التعليم والثقافة والجهود التي يمكن أن تسهم بها تلك المحاور في نشر ثقافة السلام والحوار.