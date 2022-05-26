جيران ضحايا مزرعة أكتوبر: الضحية شغال فيها من 4 شهور بس.. ومعندوش عداوات

كشف اثنان من جيران ضحايا مذبحة أكتوبر تفاصيل جديدة خلال حديثهم لـ«الوطن» في بث مباشر أجرته الجريدة من محيط مسرح الجريمة، وهي أن الخفير وحفيديه قتلوا داخل سور المزعة ذبحا بسكين، بينما قتل اثنان من بناته خارج أسوار المزرعة.

جار المجني عليه: عم عادل شخص مسالم ومعندوش عداوات مع أبناء القرية

وأضاف جار المجني عليهم أنه يعرف الخفير عادل أبو زيد وأسرته معرفة جيدة، فهو من أبناء قريته «برقاش جيزة»، وأنه شخص مسالم وليس لديه أي عداوات مع أبناء القرية أو خارجها ولم يسبق له افتعال أي مشكلة معهم.

وأوضح جار المجني عليه ان ابنتي الخفير إحداهما متزوجة والأخرى لا تزال عزباء، وأنهما توفيتا خارج أسوار المزرعة عقب اكتشاف شقيقهما الأكبر للجريمة في أثناء زيارته الأخيرة لهم.

قريب الضحايا: مش مصدقين إن عم عادل وأولاده اتدبحوا بالشكل المرعب ده

وتحدث أحد أقارب المجني عليهم لـ«لوطن» خلال البث المباشر عن جريمة مقتل الخفير وأسرته بقوله: «لحد دلوقتي مش مصدقين إن عم عادل وأولاده اتدبحوا بالشكل المرعب ده، الراجل ده كان في حاله ولسة شغال في المزرعة دي من أربع شهور بس والبلد كلها في برقاش زعلانة عليه».