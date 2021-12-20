اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد: ماشفتش سيارة المجني عليهم

تواصل «الوطن»، نشر أقوال المتهم «كريم الهواري» 30 عامًا، أمام جهات التحقيق، في قضية اتهامه بقتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بالشيخ زايد، بشارع النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد»، خلال قيادته السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

وجاءت أقوال المتهم أمام النيابة العامة، والتي حصلت عليها «الوطن»، على النحو التالي:

هل معك مايفيد ذلك؟

ج/ هي الرخصة كانت في المحفظة وقت الحادث

س/ وماهي وجهتك تحديدا قبل وقوع الحادث؟

ج/ أنا كنت ماشي في شارع النزهة اتجاه المحور المركزي

س/ وماهي جهة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم المتوفون إلى رحمة مولاهم، قبل اصطدامك بالسيارة التي كانوا يستقلونها؟

ج/ أنا ماشوفتش العربية اللي كانوا راكبينها إلا وقت ماحصلت الحادثة.

س/ وماهي حالة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وقت اصطدامك بها؟

ج/ أنا فوجئت بيها مرة واحدة وهي بتلف

س/ وماهي وجهة تلك السيارة انذاك تحديدًا؟

ج/ أنا ماعرفش.. أنا مرة واحدة فوجئت بالعربية قدامي

س/ هل أبصرت سيارة المجني عليهم حال اصطدامك بها؟

ج / لا أنا فوجئت بها مرة واحدة

س/ وما التصرف الذي بدر منك أنذاك؟

ج/ أنا خبطت فيهم مرة واحدة

س/ وهل استخدمت آلة التنبيه والمكابح؟

ج/ أنا دوست على الكلاكس ومالحقتش أفرمل لأن فوجئت بالعربية قدامي مرة واحدة

س/ وهل ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك وبين المجني عليهم المتوفين إلى رحمة مولاهم؟

ج/ أنا معرفهومش ومافيش خلافات

س/ ماقولك فيما شهد سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج/ الكلام دا ماحصلش، وأنا فوجئت بيهم مرة واحدة قدامي زي ماقولت، وأنا مش فاكر كنت ماشي على سرعة كام، والعربية اللي خبطت فيها لفت قدامي مرة واحدة، وده سبب أني خبطت فيها، وأول ماخبطت فيهم فقدت الوعي.

س/ ومتي تحديدا فقدت الوعي حسبما قررت في التحقيقات؟

ج/ أنا أول ماخبطت في العربية قدامي فقدت الوعي

س/ وماهي علاقتك بكل من عبدالله أحمد محمد، وهل يوجد بينكما ثمة خلافات؟

ج/ أنا ماعرفش حد فيهم وأول مرة أسمع الأسماء دي.

س/ وماقولك فيما قرره المدعو / عبد الله أحمد محمد أحمد، وحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 10/12/2021 الساعة 6:1 صباحًا، من أنه كان يستقل أحد السيارات برفقة صديقه أحمد علي، وعقب تجاوزهما بوابات الرسوم شاهدا السيارة قيادتك أمامهم، وأنك قدت السيارة مسرعًا وعقب وصولهما عند سور الكمبوند، كنت مصابا بجرح بالحاجب الأيسر، وقمت بالاتصال بأحد الأشخاص، ثم حضرت لك السيارة وقمت باستقلال تلك السيارة وانصرفت من محل الواقعة؟

ج/ أنا زي ماقولت ماكنتش بجري بالعربية لما عديت من بوابات الرسوم ولفت العربية اللي خبطت فيها قدامي مرة واحدة، وأول لما الحادثة حصلت فقد الوعي وماعرفش إيه اللي حصل.