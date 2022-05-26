أسماء وبيانات ضحايا مذبحة أكتوبر الـ5.. بينهم الطفلان «شهد ومروان»

تنفرد «الوطن» بنشر بيانات مذبحة أكتوبر الخمسة الذين عثر عليهم مذبوحين بسكين داخل فيلا في منطقة الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وتبين أن مالك هذه الفيلا رجل أعمال بقيم حاليا في السعودية وتولى الضحية أعمال الحراسة للمزرعة الخاصة به منذ 4 أشهر بحسب روايات أقاربه.

أسماء ضحايا المذبحة

ومن خلال تحريات الأجهزة الأمنية والفحص بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، الضحايا هم كل من، الأب عادل علي أبو زيد، يبلغ من العمر 54عامًا، وابنته «منار» تبلغ من العمر 17 عاما، وابنها «مروان»، يبلغ من العمر 5 سنوات، والثانية هناء تبلع من العمر 24 عامًا وابنتها «شهد» تبلغ من العمر 6 سنوات.

انتشار أمني مكثف بمحيط مسرح الجريمة

وكانت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة انتقلت على الفور إلى مكان الحادث عقب تلقيها بلاغًا من نجل الخفير الأكبر الذي فوجئ بمقتل والده واثنتين من شقيقاته وطفلين من أسرته خلال زيارته لهم.