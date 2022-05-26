التحريات: صاحب فيلا مزرعة أكتوبر مقيم في السعودية

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن مالك مزرعة أكتوبر التي شهدت مذبحة مروعة لخفير وأربعة من أسرته يدعى محمد متولي، وهو مصري الجنسية ومقيم حاليا في السعودية.

مصادر أمنية: الخفير تولى حراسة المزرعة منذ عدة أشهر

وبحسب مصادر أمنية أن الخفير عادل أبو زيد تولى أعمال الحراسة للمزرعة وفيلا مالكها محمد متولي منذ عدة أشهر، وكان له مكان مخصص لمعيشته وأسرته حتى تم العثور على جثمانه هو وأفراد أسرته بعد أن اكتشف نجله الأكبر الجريمة.

نجل الخفير يكتشف الجريمة

وكانت قوة أمنية انتقلت من مديرية أمن الجيزة على الفور إلى مكان الحادث عقب تلقيها بلاغًا من نجل الخفير الأكبر الذي فوجئ بمقتل والده واثنتين من شقيقاته وطفلتين من أسرته في زيارة.