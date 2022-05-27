تقرير برلماني يرصد أطول جلسة في دور الانعقاد الثاني: 100 طلب إحاطة

أصدرت الأمانة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرًا حول أعمال الجلسات البرلمانية التي انعقدت هذا الأسبوع مدار 3 أيام انعقاد.

16 ساعة عمل

تضمن التقرير إنجاز مجلس النواب 16 ساعة عمل، تضمنت الأداء التشريعي والرقابي، ووفقا للأرقام تعد جلسة يوم الثلاثاء الماضي أطول جلسة عقدها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثاني، لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة واقتراح برغبة جرى تقديمهم من النواب حول الإشكاليات التي تواجهها المحليات في مصر، وذلك في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بوابة الحج الإلكترونية لتنظيم الإجراءات

ورصد التقرير موافقة المجلس فى جلساته هذا الأسبوع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم إجراءات فريضة الحج، لتقديم جميع سبل الدعم والحماية للحجاج المصريين من أي غش أو تلاعب.

مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال

كما تضمن موافقة مجلس النواب على مجمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني، و«اتفاقيتين دوليتين» لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، وقرض مترو الإسكندرية لإعادة الإعمار والتنمية.

وزير التنمية المحلية يرد على 184 أداة رقابية

وفيما يتعلق بالأداء الرقابي، ناقش المجلس 184 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه جرى توجيه المحافظين للتواصل مع أعضاء المجلس لمناقشة كافة المشكلات، مشيرًا إلى أن الطلبات الخاصة بالنواب جرى تجميعها، وسيتم عرضها على المحافظين لوضع الحلول اللازمة لها.

حنفي جبالي: المساس بمقدسات القدس أمر غير مقبول

فى سياق آخر أكد لمستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمته أمام «المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي» أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.