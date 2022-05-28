حظك اليوم برج الثور السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه قلبًا حنونًا بدرجة كبيرة، فهو يكره القسوة أو التعامل مع الأشخاص قساة القلب، كما أنه مخلص بدرجة كبيرة مع أحبائه ويكره الخيانة من الغير فهو لا يتقبلها حتى إذا قام الشخص بالاعتذار ومحاولة تصحيح خطأه، فهو يرفض ذلك الشخص للأبد.

مواصفات برج الثور

يتميز مولود برج الثور بكونه متحفظًا بدرجة كبيرة، ويكره المخاطرة في حياته، فهو يحب الاستقرار بشكل أكبر، ورغم حنية مولود برج الثور، إلا إنه يتسم بالعناد الكبير فهو يفضل أن ينفذ رأيه مهما كانت الظروف أو رغبة الأفراد الآخرين من حوله، وعلى صعيد العمل فهو مجتهد، ويتولى المناصب القيادية وينجح بها.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، وهي خدمة يومية للقراء، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

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