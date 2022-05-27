عاجل.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بإصابة مواطن فلسطيني بـ«رصاصة صوت»، واثنان آخران بغاز الفلفل، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس الفلسطينية.

رصاصة في القدم

وبحسب الوكالة، أكد أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس إصابة المواطن بـ«رصاصة صوت» في القدم من قبل الاحتلال، تم نقله على إثرها للمستشفى.

إصابات بغاز الفلفل

ونقلت الوكالة عن جبريل بأن فلسطينيين آخرين أصيبا بغاز الفلفل الحار، نقلا إثرها إلى طوارئ حوارة. وجاء ذلك بعد نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيزات عسكرية منذ الصباح في المنطقة التي تشهد مواجهات مع المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

موجة تصعيد

جدير بالذكر أن المناطق الفلسطينية تشهد موجة من التصعيد بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي شملت انتهاكات على مستويات عديدة، وتدور التوقعات حول تصعيد بشكل أكبر بسبب مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ينوي الاحتلال تنفيذها في القدس تزامنًا مع ذكرى احتلال شرقي المدينة.