قوات الاحتلال تقتحم «جنين».. واندلاع مواجهات في المدينة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بـ آليات عسكرية على متنها عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأشارت مصادر محلية إلى اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأصيبت مستوطنة جراء عملية إطلاق نار استهدفت «بيت هداسا» في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما قال موقع «0404» الإسرائيلي، إن إطلاق النار جاء بدوافع قومية.

بدوره، انتحر ضابط كوماندوز كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي خدم في الوحدة التي خدم فيها ضابط المخابرات الذي توفي في السجن العسكري منذ حوالي عام، سقط من مبنى قبل حوالي 3 أسابيع. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الانتحار نتيجة لدوافع وظروف شخصية.

بدوره، طالب منسق منظمة الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء أمس الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الممارسات التي تقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية.

مسؤول أممي: المستوطنات ما تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام

وأكد وينسلاند، في جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، مضيفا أنها ما تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد مندوبو 4 دول أوروبية «فرنسا-أيرلندا-ألبانيا-إستونيا» في بيان مشترك نيابة عن أعضاء دول «الاتحاد الأوروبي» الحاليين والسابقين في مجلس الأمن الدولي، عن أسفهم الشديد لقرار إسرائيل المضي قدمًا في بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الدول الأوروبية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن القرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.

وكانت الدول الأعضاء في المجلس، أكدوا في وقت سابق، التزام بلادهم بحل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.

كما أجمع مندوبو الدول الأعضاء في المجلس، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومحايد في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين في 11 مايو الجاري، وأكدت الدول الأعضاء، إدانتهم للاعتداء على جنازة أبو عاقلة في القدس المحتلة.

إحالة ملف قتل أبو عاقلة إلى المدعي العام لـ «المحكمة الجنائية الدولية»

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن شبكة «الجزيرة» القطرية، قررت إحالة ملف قتل أبو عاقلة إلى المدعي العام لـ «المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفة في بيان، إن فريقها القانوني سيقدم ملف القضية بالتعاون مع خبراء قانون دوليين.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، رفض الخميس، تقرير السلطة الفلسطينية حول مقتل شيرين أبو عاقلة، وقال المسؤول الإسرائيلي، إن التحقيقات لا تتم في المؤتمرات الصحفية، بل في غرف مغلقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن لا يوجد أي جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد نحو الصحفية شيرين أبو عاقلة.

«أبو الغيط» و«الرجوب» يناقشان آخر المستجدات القضية الفلسطينية

وانتخبت لجنة «الشؤون السياسية» في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي»، فلسطين والكويت لتمثيل المجموعة العربية في لجنة الاقليات التابعة للاتحاد. والتقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة «الدول العربية»، أمس الخميس، بأمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، جبريل الرجوب، وناقش الجانبان، آخر المستجدات القضية الفلسطينية وتزايد العنف الذي يُمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

وسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع «سكاي لارك»، أمس الخميس، بين بلدتي عيتا الشعب ورميش جنوب لبنان. وأعلن الجيش الجيش اللبناني، أن المسيرة سقطت في خراج بلدة رميش جنوب لبنان، بعد انتهاكها أجواء البلاد، مشيرا في بيان، إلى توجه قوة من الجيش إلى المنطقة وتبين خلو المسيرة من المواد المتفجرة.

وأوضح الجيش اللبناني، أنه تم متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان«اليونيفيل».