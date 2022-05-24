جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين بالرصاص.. ويحاصر منزلا

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، اقتحاما لمحافظة جنين الفلسطينية، حيث حاصر منزلًا في الأطراف الغربية لمخيم جنين في ظل إطلاق وابل من الرصاص من قبل الاحتلال.

صواريخ موجهة

ووفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، أطلقت قوات الاحتلال صواريخ موجهة «إنيرجا» خلال حصارها منزلا في حي الهدف غرب المخيم، وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم، فيما تصدى مقاومون من خلال إطلاق النار لاقتحام قوات الاحتلال المستمر للمخيم.

إصابة شاب فلسطيني

ولفتت مصادر محلية فلسطينية، إلى إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم تؤكد مصادر رسمية الإصابة حتى الآن.

وبحسب ما كشفته وكالة «معا»، فإنّ المنزل يعود إلى شاب كان أسيرًا لدى الاحتلال الإسرائيلي يدعى إياد طوباسي، حيث تم الإفراج عنه مؤخرًا بعد اعتقال عدة أشهر، ويذكر أنّ الشاب إياد طوباسي ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.