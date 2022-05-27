تراجع العقود الآجلة للغاز بأوروبا إلى أدنى مستوى في 3 شهور

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى 83 يورو لكل ميجاواط / ساعة، اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 82.5 يورو في وقت سابق من الجلسة، وسط ارتفاع مستويات المخزون وتدفقات الغاز الروسي المستقرة إلى أوروبا.

وبحسب مؤسسة «Gas Infrastructure Europe»، زادت مستويات التخزين الأوروبية بنسبة 25٪ تقريبًا في مايو، وتقترب من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 45٪، لتصبح على المسار الصحيح للوصول إلى الحد الأدنى من المتطلبات المعتمدة مؤخرًا والبالغ 80% بحلول نوفمبر.

إعادة بناء المخزونات في الاتحاد الأوروبي

وتعكس إعادة بناء المخزونات في الاتحاد الأوروبي جهود الكتلة الأوروبية لتأمين إمدادات وافرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، التي ترسل الشحنات إلى المنطقة بوتيرة قياسية.

وكان التجار أقل قلقًا بشأن تخفيضات الإمدادات المتعلقة بنزاع المدفوعات المدفوعات الروسية، حيث عمل المشترون الأوروبيون الرئيسيون لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر فتح حسابات بالروبل والامتثال لمطالب الكرملين.

أعلى مستوى على الإطلاق

ووصلت أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 345 يورو لكل ميجاواط / ساعة في مارس من عام 2022.

وفقا لمؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يتم تداول الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي عند 96.54 يورو / ميجاواط ساعة بنهاية الربع الحالي، ومن المرجح أن يتم التداول عند 131.20 يورو في غضون 12 شهرًا.

وفي 8 مارس الماضي، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها بصدد فرض عقوبات على واردات النفط الروسي.

وارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية، بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنَّ روسيا ستطلب السداد بالروبل من الدول المشترية للغاز الطبيعي والذين تعتبرهم من «غير الأصدقاء».

وقفزت العقود الآجلة القياسية للغاز بأكثر من 30%، تلتها أسعار الطاقة والفحم. ووجّه «بوتين» البنك المركزي الروسي لتطوير آلية لسداد المستحقات بالروبل، مقابل بيع الغاز في غضون أسبوع خلال اجتماع مع حكومته.

وفي 23 مارس الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 30% بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستطلب من الدول المستوردة للغاز السداد «غير الصديقة» بالروبل، بدلًا من الدولار أو اليورو.