عاجل .. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد فرض روسيا عقوبات جديدة

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل قبل قليل، بارتفاع أسعار الغاز في دول أوروبا، بعد فرض موسكو عقوبات روسية على شركات الطاقة العاملة في القارة الأوروبية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

عقوبات اقتصادية على موسكو

وكانت دول أوروبا فرضت مجموعة من الحزم الاقتصادية على موسكو، وصلت إلى 6 حزم متتالية، ما جعل روسيا تفرض عقوبات مماثلة، أبرزها المرسوم الرئاسي الصادر عن الكرملين، والذي ينص على ضرورة سد مستحقات الغاز الروسي في دول أوروبية، باستخدام العملة الوطنية المحلية بالروبل، والذي بدأ العمل به في أبريل الماضي.