وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة: سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان «سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية»، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود 10 دقائق.

خطبة الجمعة القادمة

وأكدت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة القادمة أن من أهم أبواب الخير وأعظمها تلك التي يتعدى نفعها إلى المجتمع، من الصدقات، وتفريج الكربات، وإغاثة الملهوف، وكف الأذى عن الناس، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (من تصدّق بعدل ثمرة من كسب طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (وتميط الأذى عن الطريق صدقة)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك)، وذلك كله مما يؤكد سعة أبواب الخير وتعدد طرقها رحمة من الله (عز وجل) بعباده.

وأضافت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة القادمة: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد (صلی الله عليه وسلم)، وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أبواب الخير النافعة إطعام الطعام، فهو دأب المؤمنين الصادقين أهل جنات النعيم، حيث يقول الحق سبحانه في وصفهم: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)».

اقض الحوائج ما استطعت

وتابعت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: «قد يكون ذلك الإطعام أعظم أجرًا من نوافل الشعائر التي يكون نفعها لازمًا لصاحبه يقتصر عليه، لا سيما في أوقات الأزمات التي نحتاج فيها إلى التكافل والتراحم والتضامن، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض، وكان الحسن البصري (رحمه الله) يقول: (أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟)، ولله در القائل:

اقض الحوائج ما استطعت * وكن لهمِّ أخيك فارج فلـخـيـر أيام الفـتى * يوم قضى فيه الحوائج

على أننا نؤكد أن الرسالة المحمدية راعت أحوال الناس جميعًا، وجبرت خواطرهم، ففتحت لهم أبواب الخير واسعة، كل وفق سعته وإمكاناته، وملاك الأمر كله صدق النية مع الله (عز وجل) والإخلاص في العمل، اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين».