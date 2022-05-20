10 قرارات من وزارة الأوقاف لاستعادة دور المسجد في بناء الوعي المجتمعي

اتخذت وزارة الأوقاف مجموعة من القرارات لتكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد.

استحداث الأنشطة التفاعلية في المساجد

وتتضمن تلك الأنشطة الدروس والندوات والمحاضرات، فضلا عن استحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1. التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3. تفعيل مبادرة «حق الطفل»، ومبادرة «سكن ومودة».

4. انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال.

5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء المقبل.

6. عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7. التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8. التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى، إعلان التفاصيل تباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير.

انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال في 282 مسجدا

ومن المقرر أن تنطلق المجموعة الأولى من البرنامج الصيفي للأطفال في 282 مسجدا لبناء الوعي وتحصين الفكر النشء، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة ستساهم في حماية الأطفال من أن يصل إليهم فكر الجماعات المتطرفة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج عبارة عن تحفيظ للقرآن الكريم وبيان لمعاني وتفسير القرآن، حيث أكدت أنهم مهتمين جدا بقضية الفهم بعيدا عن الحفظ والتلقين.