ارتفاع إيرادات شركة علي بابا رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني

تباطأ اقتصاد الصين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن المستهلكين الصينيين العالقين في الوطن ما زالوا ينفقون.

وبحسب سي إن إن بيزنس، أعلن عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا عن أرباح ومبيعات أفضل من المتوقع للربع الأخير من يوم الخميس، ارتفعت أسهم Alibaba (BABA) بنحو 15% في أواخر التعاملات الصباحية بعد أن ذكرت الشركة أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 9% عن العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين.

الطلب القوي على التسوق عبر الإنترنت والهواتف المحمولة

قالت علي بابا إن القوة ترجع إلى الطلب القوي على التسوق عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، فضلاً عن قفزة بنسبة 12% في المبيعات من وحدة Alibaba Cloud الضخمة.

قالت علي بابا إن لديها الآن أكثر من مليار عميل نشط في الصين، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة هذا الإنجاز، لدى علي بابا أكثر من 1.3 مليار عميل حول العالم.

علي بابا تمكنت من تحقيق نتائج قوية

قال دانيال زانج، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، في بيان صحفي، إن «علي بابا» تمكنت من تحقيق نتائج قوية على الرغم من التحديات الكلية التي أثرت على سلاسل التوريد ومعنويات المستهلكين، كيف تؤثر عمليات الإغلاق في الصين على الشركات العالمية، وتأمل الشركة أن تنتهي اضطرابات سلسلة التوريد قريبًا.

وقال المدير المالي لشركة علي بابا توبي شو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين يوم الخميس «إننا بالتأكيد نشهد بوادر تحسن في شهر مايو» على الرغم من أن تسليم الشحنات المعلقة «سيستغرق بعض الوقت».

تجار التجزئة يستعدون لمهرجان التسوق

وأضاف شو أن «العديد من التجار قد يحتاجون إلى الاستثمار من أجل زيادة إيراداتهم»، خاصة وأن تجار التجزئة يستعدون لمهرجان التسوق منتصف العام على بابا في 18 يونيو.

تحول في عادات التسوق الاستهلاكية الصينية لا تزال المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في كوفيد في المدن الصينية الكبرى مصدر قلق كبير، وقد أدى ذلك إلى تحول في كيفية (وماذا) يشتري المستهلكون الصينيون، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

وقال تشانغ في مؤتمر عبر الهاتف: «بينما ظلت حركة المستخدم والمشاركة مرنة، فقد تغيرت أنماط الاستهلاك عبر الفئات على منصاتنا»، وأشار إلى أن المبيعات في فئتي الأزياء والإلكترونيات تراجعت، لكن «الطلب على الإمدادات الأساسية» مثل الأغذية ومنتجات العناية الشخصية «زاد بشكل كبير مع زيادة مخزون المستهلكين في المنزل».