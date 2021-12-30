بابا نويل «الصعيدي» يحتفل بالكريسماس في المنيا.. يوزع هدايا على عربية كارو

تقمص شاب في المنيا شخصية «بابا نويل» مرتديا سترة حمراء لها أطراف بيضاء، مستقلا عربة كارو يجرها «حمار» وبرفقته فتاة ترتدي زي امرأة ريفية، وأخذ يتجول وسط الحقول والمزارع والشوارع ويوزع البلالين والحلوى على الفلاحين والشباب والأطفال احتفالا بـالكريسماس، و«رأس السنة الميلادية»، بأسلوب وطريقة مختلفة داخل قرى مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا.

أسلوب جديد ومختلف وطريقة جذابة احتفالا بالكريسماس

قال باسم فخري 27 عاما، خلال بث مباشر مع «الوطن»، إنه يقيم في قرية بني غني غرب مركز سمالوط، واتفق مع أصدقائه دنيا مدحت، طالبة جامعية، ووائل سمير وشقيقه وسيم، مصوران، على الاحتفال بـرأس السنة الميلادية الجديدة 2022، بأسلوب جديد ومختلف وطريقة جذابة تدخل الفرحة والبهجة على أهالي القرى التي تكون فيها الاحتفالات ضئيلة ومحدودة مقارنة بالمدن.

وأضاف، أنه نفذ اقتراح المجموعة التي وضعت الفكرة، حيث ارتدى زي بابا نويل الشهير، وتجول مع صديقته دنيا التي ارتدت زي امرأة ريفية لتعبر عن البساطة، ثم بدأ يتجول وسط الحقول وشوارع القرى والعزب والنجوع المحيطة بقرية بني غني لتقديم التهنئة وتوزيع البلاليين الحمراء والحلوى على الفلاحين والشباب والنساء والأطفال.

وتابع أنه تم الاتفاق على إعداد فوتوسيشن «جلسة تصوير» مكونة من 15 صورة متنوعة، تجمع بين الواقع والفكاهة، وتظهر الاحتفال وتقديم التهاني خلال الجولات توثيقا للفكرة الجديدة من نوعها وقد تطوع صاحب استديو «سمير» بإعطائنا الكاميرات مجانا لتصوير الفكرة التي استهدفت عدة مناطق وشملت قرى وعزب متفرقة بمركز سمالوط.

النسخة الصعيدية لبابا نويل أبهرت الأهالي والأطفال

وقال وائل سمير، مصور فوتوسيشن، خلال البث المباشر، إن الفكرة جاءت مختلفة لتتناسب مع الطابع الريفي الذي يكاد يخلو من الاحتفالات برأس السنة الميلادية لانشغال الأهالي الذين أبدوا فرحتهم من الاحتفال بهذه الطريقة، لافتا إلى أن الأطفال اهتموا بمعرفة شخصية بابا نويل، الذي ظهر بشكل مختلف عن المعتاد في الفنادق والمدن، ويمكن القول أننا قدمنا «النسخة الصعيدية لبابا نويل»، منوها أن الجولات التي أبهرت الأهالي شملت عدة قرى وحقول، مؤكدا أنه والمجموعة تطوعوا بشراء الحلوى والبلالين لإسعاد الأطفال.