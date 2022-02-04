كوكسال بابا يضرب عمر كمال ردا على سؤال «متغير معايا ليه؟».. «فيديو»

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره بفيديو طريف برفقة البلوجر التركي كوكسال بابا، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وذلك بعدما روّج في وقت سابق لعمل جديد يجمعهما.

كوكسال بابا يضرب عمر كمال

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يحاور كوكسال بابا، قائلًا: «حبيبي إنت متغير معايا ليه يا حبيبي»، ليقوم «بابا» بضربه بطريقة كوميدية، وأرفق الفيديو بتعليق: «لما تصحيك الساعة 4 الفجر تقولك متغير معايا ليه».

عمر كمال يكشف عن تعاونه فنيا مع كوكسال بابا

وكان «كمال» أعلن سفره إلى تركيا وتعاونه مع كوكسال بابا، ونشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» فيديو يجمعه بـ كوكسال بابا، أثناء وجودهما معًا في سيارته، وعلّق على الفيديو قائلًا: «عمر كمال وكوكسال بابا، استنوا الجديد».

عمر كمال يكشف عن موعد حفله الثاني في أمريكا

وكشف عمر كمال، أمس، عن إحيائه حفلًا غنائيًا جديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «تاني حفلة في أمريكا، يوم 10 فبراير في SaN DiEGO»، ومن المقرر أن يحيي «كمال» الحفل الأول في أمريكا بعد غد الأحد الموافق 6 فبراير الجاري.