من بينها قرية يزورها الأمير تشارلز.. وفد برلماني يتفقد منشآت زراعية وسياحية بسيوة

واصل وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، زيارته إلى واحة سيوة، وتفقد الوفد على هامش الزيارة إلى واحة سيوة، عددا من المناطق والمنشآت السياحية المتضررة من ارتفاع منسوب المياة الجوفية ببحيرة سيوة.

وزار الوفد اليوم الجمعة، قرية جعفر إحدى أهم القرى السياحية بسيوة المعروفة بمدينة الملح بجوار الجبل الأبيض بسيوة والتي تقع على بحيرة سيوة.

فكرة منتجع قرية جعفر تقوم على الحياة البدائية والتوافق مع البيئة

وقال المهندس عماد فريد، المدير المسؤول عن منتجع قرية جعفر، إن فكرة المنتجع تقوم على الحياة البدائية والتوافق مع البيئة، حيث تم إنشاء المباني بنظام العمارة الخضراء، وبدون كهرباء وأي وسائل تكنولوجية، مشيرا إلى أن تضاء بالشموع ليلا، وبها غرف وأبواب على الطراز القديم.

وأضاف، أن القرية يأتي إليها شخصيات ورموز من مختلف أنحاء العالم، مثل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والممثلة الأمريكية كيت بيري.

ارتفاع منسوب المياه الجوفية بواحة سيوة تهدد المواطنين

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اهتمام اللجنة بكل مشكلات قطاعي الزراعة والري، مشيرا إلى أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بواحة سيوة، أمر لا يهدد قطاع الزراعة فقط، بل يهدد معيشة المواطنين في منازلهم، بالإضافة إلى تهديده للسياحة المصرية في سيوة، وهو الأمر الذي دعا الرئيس السيسي للتدخل بشكل شخصي لحل المشكلة.

وطمأن الحصري، أهالى سيوة، بحل المشكلة بشكل جذرى، قريبا، موضحا أن الحلول الجذرية للمشكلات هي سياسة الرئيس السيسي، كما أكد الحصري، متابعة لجنة الزراعة لذلك الملف باستمرار حتى يتم حل المشكلة، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وناقشت المشكلة من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمطروح، وأنها ستواصل دورها في المتابعة مع المسؤولين بكل الجهات وعقد الاجتماعات والزيارات الميدانية أيضا ذلك تطلب الأمر.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد بكر، رئيس مجلس ومدينة سيوة، ما يتم من خطوات تنسيقية بين مختلف الجهات بالدولة، في مقدمتها الهيئة الهندسية ووزارة الرى ووزارة الزراعة، وذلك لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد بكر أن هناك إجراءات جادة سريعة تتم على أرض الواقع في طريق حل المشكلة.

وأشاد النائب هشام الحصرى، رئيس الوفد ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب بالعمل المستمر في كل مكان في مصر، بالإضافة الى المشروع العملاق في ريف مصر وهو مشروع حياه كريمة الذى سيغير وجه الحياه في مصر كلها، ويعد الأكبر من حيث تكلفته التى تتجاوز الترليون جنيه مصري، قائلا، لو عزيمة الرئيس ماكان سيتم هذا المشروع.

وأشاد بجهود الرئيس في حل مشكلة الصرف الزراعي بواحة سيوة، والتي كانت تواجه الواحة منذ سنوات طويلة.

ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة لمجلس النواب.

ورافق الوفد في الجولات نواب مطروح بمجلسي النواب والشيوخ.