الأردن يعلن الحداد 7 أيام بعد وفاة والد الملكة رانيا العبد الله

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، وفاة والد الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

الديوان الملكي يعلن وفاة والد الملكة رانيا العبد الله.. جد ولي العهد

وقال الديوان الملكي الهاشمي، إنه ينعى بمزيد من الحزن والأسى، والد الملكة رانيا العبد الله، حفظها الله، وجد كل من أصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، حفظهم الله، المرحوم، بإذن الله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة، الواقع في 26 شوال عام 1443 هجرية، الموافق 27 أيار عام 2022 ميلادية.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي في بيانه بشأن وفاة والد الملكة رانيا العبد الله، أنه بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

الديوان الملكي يُعزي الملك عبد الله الثاني في وفاة والد الملكة رانيا

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد، والد الملكة رانيا العبد الله، وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.