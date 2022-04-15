الملكة رانيا تنشر صورة مع العاهل الأردني: الحمد لله على سلامة الأغلى لقلبي

نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم، الجمعة، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة للعاهل الأردني، وقالت:«الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي»، موجهة الشكر «لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم»، حسب قولها.

أول صورة للملكة رانيا بعد نجاح العملية الجراحية للملك عبدالله

جاء ذلك بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء الماضي، أن الملك عبدالله خضع لعملية جراحية، في أحد المستشفيات الألمانية، وتكللت بالنجاح، نظرًا لإصابته بانزلاق غضروفي.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، وقتها، إن الملك عبدالله الثاني: أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وقد تكللت العملية بفضل الله بالنجاح.

الملك عبد الله يقضي فترة راحة بناء على نصيحة الأطباء قبل العودة للأردن

وأضاف البيان أن ملك الأردن سيقضي فترة راحة، بناء على نصيحة الأطباء، بعد العملية الجراحية التي جرت في أحد المستشفيات في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، وذلك قبل عودته إلى الأردن.

وسافر الملك عبدالله، ملك الأردن، الأحد الماضي، إلى ألمانيا لإجراء عملية الانزلاق الغضروفي، في حين أدى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليمين الدستورية نائبا للملك.