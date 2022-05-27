ساعات قليلة وتتجه الأنظار إلى ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ومن سيحقق النصر في المباراة النهائية التي ستنطلق غدًا السبت الموافق 28 مايو، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول لمشاهدتها وتشجيع أي الفريقين كلا حسب اتجاهاته.

وقبل وقت قليل من انطلاق المباراة الهامة والمرتقبة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة الفائز وللاستمتاع بمشاهدة مهارات وخطط الفريقين على أرض الملعب، نستعرض فيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

ونعرض في السطور الآتية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول وهي:

قناة AZ TV

التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

قناة IRIB Tv3 الإيرانية

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

القمر Badr 26°E

قناة IDMAN TV ناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

التردد: 11169 على قمر AzerSpace 46°E.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400

قناة 3 Sport

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghan sat 1

قناة Iran TV3

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902.

قناة ZDF الألمانية

التردد: 11954

قمر Astra

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Italia 1

التردد: 11371

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: الهوت بيرد

معدل الترميز: 29900

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

ويخوض ريال مدريد هذا اللقاء وعينه على تكرار سيناريو 2018 بالفوز على الريدز وحصد اللقب الثالث عشر في تاريخه، بينما يسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو مانيه إلى تحقيق الفوز والثأر ممما حدث من خسارة سابقة.