تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول
كتب:
رحاب عبدالراضي
07:23 م | الجمعة 27 مايو 2022
ليفربول
ساعات قليلة وتتجه الأنظار إلى ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ومن سيحقق النصر في المباراة النهائية التي ستنطلق غدًا السبت الموافق 28 مايو، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول لمشاهدتها وتشجيع أي الفريقين كلا حسب اتجاهاته.
وقبل وقت قليل من انطلاق المباراة الهامة والمرتقبة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة الفائز وللاستمتاع بمشاهدة مهارات وخطط الفريقين على أرض الملعب، نستعرض فيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول
ونعرض في السطور الآتية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول وهي:
قناة AZ TV
التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E.
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 20400
قناة IRIB Tv3 الإيرانية
التردد: 11900
الاستقطاب: عمودي
القمر Badr 26°E
قناة IDMAN TV ناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد
التردد: 11169 على قمر AzerSpace 46°E.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 20400
قناة 3 Sport
التردد: 11293
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghan sat 1
قناة Iran TV3
التردد: 11555
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902.
قناة ZDF الألمانية
التردد: 11954
قمر Astra
الاستقطاب : أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Italia 1
التردد: 11371
الاستقطاب: أفقي
القمر الصناعي: الهوت بيرد
معدل الترميز: 29900
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
ويخوض ريال مدريد هذا اللقاء وعينه على تكرار سيناريو 2018 بالفوز على الريدز وحصد اللقب الثالث عشر في تاريخه، بينما يسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو مانيه إلى تحقيق الفوز والثأر ممما حدث من خسارة سابقة.