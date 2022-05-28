حظك اليوم برج الجدي السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني وحظك اليوم لمولود برج الجدي، الذي يعرف عنه أنه يملك قلبًا حنونًا ويفضل البقاء وسط العائلة، كما أنه من الأبراج التي تدفع راحتها مقابل راحة أسرتها، لهذا تجد هذا المولود يقدس الأسرة، وتجده يحب الجلوس وسط العائلة على حساب أصدقائه.

ويعرف كذلك عن مولود برج الجدي أنه لا ينفق أمواله إلا في موضعها، فلا تجده شخصًا ينفق أمواله على الأشياء التي لا تستحق بل ذات القيمة والتي تعود عليه بالنفع، كما أن هذا المولود ذكي وبارع ومجتهد في عمله إلى الحد الذي يجعل الجميع يتهافت على العمل بجواره، لهذا تجده في مناصب قيادية وهو في عمر صغير.

ومن منطلق أن هذا المولود يبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم الجدي على الصعيد المهني

تطلب منك خبيرة الأبراج عزيزي مولود برج الجدي أن تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

أما على الجانب العاطفي، فاليوم السبت مولود برج الجدي أنت مع موعد مع القمر بمنزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية، لذا انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.

مشاهير برج الجدي

وهناك الكثير من المشاهير الذين يحملون صفات برج الجدي ومن بينهم الفنانة التونسية درة وياسمين عبد العزيز وغادة عادل وأحمد حاتم وإيهاب توفيق وسميرة سعيد، وعالميًا الفنان ريتشارد الصغير، الملاكم الشهير محمد علي كلاي، ومارتن لوثر كينج.