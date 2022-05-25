حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد المحيطون بمولود برج الجدي أنه حزين دائما، ويرجع ذلك إلى طبيعة ملامحه الحادة والقوية، الأمر الذي يجعله من الصعب أن يقع في الحب، وطبيعته الحادة تلك تجعل منه شخصية قوية قادرة على تحقيق أهدافها بكل سهولة، كما أنه منضبط بشكل كبير، ولديه قدرة على تحمل المسئولية دون الشعور بالملل، ولا يتوان عن تقديم ما لديه من وقت وجهد حتى يستطيع أن ينهي المهام المسندة إليها، سواء كانت في عمله أو في منزله.

ويتميز مولود برج الجدي بأنه لديه شخصية مخلصة للمحيطين به بشكل كبير، وبالرغم من أنه شخصية مسئولة عن أسرته، إلا أنه لا يحب الزواج مبكرا، ويبحث مولود برج الجدي عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ معاكسان.. كن مستعدا للتفاهم بهدوء مع من حولك تفاديا للخلافات.

الحب عند برج الجدي

لا يمكن لمولود برج الجدي أن يقع في الحب بسهولة، ولكنه عندما يعشق يحرص على تقديم كل ما لديه من أجل إسعاد الطرف الآخر، كما أن يحب أن يشعر بالمسئولية تجاهه.