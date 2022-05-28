حظك اليوم برج الدلو السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية وعلم التنجيم، توقعاتها لحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الدلو، إذ ان أصحاب ذلك البرج لا يجيدون التعبير عن الحب، لهذا تجد البعض يتحفظ على التقرب منه خوفًا من أن يصاب بخيبة أمل كبيرة في العلاقة العاطفية، كما يُعرف عن مواليد هذا البرج الانضباط في العمل، فقليلًا ما يوجه لهم النقد.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج الدلو يعشق السفر والتغيير، فهو من الأبراج الملولة للغاية فقد يخرج عن شعوره إذا شعر بالملل سواء في العمل أو حتى داخل المنزل، كونه من الأشخاص التي تفضل المرح والهزار في الحديث مع الآخرين كثيرًا.

كما يعرف عن المولود الهوائي أنه لا يتفاوض على حريته ولا يحب أن يتقيد بقيود المجتمع والعادات والتقاليد، الأمر الذي يجعله يتأخر في الزواج، ولا يفضل الزواج في سن مبكرة على الإطلاق، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

وبالنسبة لحظك اليوم عزيزي برج الدلو مهنيًا واجتماعيًا، اعلم أن الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلًا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، بشرط أن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ولا يختلف اليوم المستوى العاطفي عن المهني، فالقمر معاكس لبرجك، وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل والأقارب.