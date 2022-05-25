حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه شخصية مرحة، يحب الضحك كثيرا، كما أنه يعشق الحرية والاستقلالية ولا يتنازل عنهم مقابل أي ثمن على الإطلاق، الأمر الذي يجعله قد يؤخر زواجه.

ومواليد هذا البرج لديهم قدرة كبيرة على تكوين صداقات رائعة، وبالرغم من أنهم يشعرون بالواجب تجاه أقاربهم وأصدقائهم، إلا أنهم لن يحتفظوا بعلاقات وثيقة معهم، وذلك بسبب عدم التزامهم بالعادات والتقاليد في المجتمع.

ويحب مولود برج الدول الوصول للمناصب العليا، الأمر الذي يجعله يقضي أوقاتا طويلة في العمل حتى يستطيع تحقيق ذلك.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات، وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات، واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

الحياة المهنية عند برج الدلو

عندما تسنح الفرصة لمولود برج الدلو تحقيق الكثير من النجاحات في عمله لا يعوقه عن ذلك شيء، كما أنه يحب الوصول للمناصب العالية في سن صغير.