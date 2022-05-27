سمير صبري يروي كواليس حلقته مع العالم أحمد زويل: اعتذرلي بعد إذاعة الحوار

نشر برنامج «بالخط العريض» فيديو حصري للراحل سمير صبري أثناء سرده لكواليس لقائه وتسجيله حلقة مع العالم الراحل أحمد زويل.

صبري: دائما أحب تصوير برنامجي بشكل مستديم دون توقف

وقال الفنان سمير صبري، إن برنامجه «هذا المساء» كان يتم تصويره في الفنادق الكبرى الشهيرة في مصر، وكان دائما يحب أن يتم التصوير بشكل مستديم دون توقف، «كان بيبقي عندي إلمام بالموضوع اللي هتكلم فيه لمدة 4 ساعات وبعدين في المونتاج نشيل اللي عايزين نشيله ويبقى الساعتين بتوع البرنامج».

وأضاف «صبري»، خلال فيديو حصري للبرنامج تحدث فيه عن العالم الكبير الراحل أحمد زويل، وتقدمه الإعلامية أيمان أبو طالب على فضائية «الحياة»، أن الإعلامية آمال فهمي أخبرته أنها ستحضر له العالم الكبير أحمد زويل للتسجيل معه، وقام بدعوة كل من أحمد شوبير وليلي طاهر وسمية الخشاب وأحمد عدوية والمخرج محمد عبدالعزيز ومجموعة لإجراء أحاديث مع العالم المصري.

واستطرد: «جه العالم أحمد زويل ووقف على الباب وبص لقى المجموعة دي كلها قاعدة فزي ما تقول اتخض لأنه كان فاكر إنه هيعمل ندوة علمية يتكلم فيها عن الفيمتو ثانية، وجريت عليه على الباب وقولتله نورت، وسألني هل المجموعة اللي قاعدة دي هتتناسب مع اللي هنقوله عن جائزة نوبل والفيمتو ثانية وقولتله أيوة أنا هدفي في الإعلام أني أوصل رسالة للمتلقي، وعايز أوصل لجمهور شوبير وليلى طاهر وسمية الخشاب وعدوية يعني إيه الفيمتو ثانية، واقتنع وقعد على مضض».

سمير صبري: أحمد زويل كلمني بعد إذاعة الحلقة واعتذرلي

وأوضح أنه بعد انتهاء التسجيل وسفر العالم أحمد زويل إلى الولايات المتحدة، تمت إذاعة الحلقة الخاصة به، ثم قام العالم بمهاتفته من أمريكا وقال له: «أنا عملت 6 أحاديث في مصر عن الفيمتو ثانية ومحدش كلمني عليها، لكن برنامجك جالي عليه مكالمات من جميع أنحاء العالم العربي وفهموا يعني إيه الفيمتو ثانية، وأنا بتأسف ليك إني في الأول كنت جاي على مضض ومش موافق، لكن نظريتك في توصيل الإعلام للمتلقي هي النظرية الصح».