أحد أقارب سمير صبري: أنا من الورثة الشرعيين له.. ومشوفتوش من 9 سنين

أثار بعض أقارب الفنان سمير صبري، جدلًا واسعًا، بعد ادعائهم بأنهم الورثة الشرعيين للفنان الراحل، زاعمين أنه ليس لديه أبناء ولم يتزوج من الأساس، موضحين أنهم أبناء أبناء أعمامه، وهم أقاربه من الدرجة الأولى.

ابن ابن عم سمير صبري: عمري في حياتي ما سمعت إنه عنده ابن

ومن جهته، قال رمزي قدري، ابن ابن عم سمير صبري، لـ«الوطن»: «أنا وشقيقي الأكبر إبراهيم، أحد الورثة الشرعيين لـ سمير صبري، وعمري في حياتي ما سمعت إنه عنده ابن»، لافتًا إلى أنه بدأ بالتعاون مع أقاربه في إجراءات استخراج «إعلام الوراثة».

آخر مرة شفته كان من 9 سنوات وانقطع التواصل حتى رحيله

واستعاد رمزي قدري، كواليس آخر لقاء جمعه بالفنان سمير صبري، قائلًا: «آخر مرة شوفته كانت من 9 سنين تقريبًا، في أحد فنادق الجيزة، والتي كنت أعمل بها، وفوجئت به كنزيلٍ في الفندق كونه كان يُصور أحد المسلسلات هناك، فاستقبلته بترحابٍ شديد، وكنت مسؤولًا عن إقامته كاملًا وأوفر له أي شيء يطلبه، ولدي شهود على تلك الواقعة».

وأرجع رمزي قدري، أسباب انقطاع التواصل على مدار الـ9 أعوام الأخيرة من حياة سمير صبري، إلى أنّ «الفنان الراحل لم يكن يتواصل مع أقاربه تمامًا، ولو باتصالٍ واحد، ولا أعرف سبب ذلك صراحة».

واستعرض رمزي قدري، الذي يزعم أنه أحد الورثة الشرعيين لـ سمير صبري، ممتلكات الفنان الراحل، قائلًا إنه لديه شقتين، إحداهما في منطقة الزمالك وأخرى في منطقة عرابي بالمهندسين، كما لديه سيارتين واحدة موديل حديث وأخرى قديمة، متابعًا: «دي الممتلكات اللي أنا أعرفها، لكن أكيد فيه حاجات تانية وهنعرفها لما إعلام الوراثة يطلع».