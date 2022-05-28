حظك اليوم برج السرطان السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان لديه الكثير من الصفات المتشابهة مع برج العقرب باعتبارهما أبراجًا مائية، ولديه شخصية غامضة بشكل كبير، ولا يحب أن يعلم أحدًا شيئًا عنه، ولا يفضل إخبار أي شخص بأسراره الشخصية مهما كانت درجة قربه منه، حتى لا يعطي لأحد فرصة أن يقوم بابتزازه في يومًا ما، كما أنه لا يتهاون في عمله على الإطلاق، الأمر الذي يجعل منه شخصية ناجحة وقادرة على القيادة.

وغيرته الشديدة على عمله هي أكثر ما يؤهله للقيادة في العمل، كما أنه لا يحب أن يتعرض للغدر على الإطلاق، ما يجعله يتجنب الاقتراب من الأشخاص الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر، وقد تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليًا قد تتحول علاقة الصداقة لعلاقة حب.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب برج السرطان غيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، ما يجعل علاقته متوترة كثيرا بالطرف الآخر في علاقته العاطفية، إذ أن الأمر يقوده أحيانًا إلى دائرة الشك به.