حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28-5-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:04 ص | السبت 28 مايو 2022
حظك اليوم
علم الأبراج والفلك وما يتعلق به من صفات شخصية وحظك اليوم وتنبؤات لما قد يحدث في الأيام المقبلة، أمر يهم الناس ويصبح محل بحثهم.
وفيما يلي نقدم حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 28-5-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر بمنزلك الثاني اليوم مما يتطلب منك ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ويجب عليك أن تدرس عواقبها.
حظك اليوم برج الحمل 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
تواجد الشمس بمنزل العلاقات يعطيك فرصة للاقتراب ممن تحب.
حظك اليوم برج الثور 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
يتواجد القمر في برجك مما يساعدك أن تكون جذابا ومبهرا اليوم وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر.
حظك اليوم برج الثور 28-5-2022 على الصعيد المهني
تتألق اليوم وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.
حظك اليوم برج الجوزاء 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
لا تتحدث عن حياتك الشخصية اليوم وحافظ على أسرار الآخرين أيضا ولا تبوح بها.
حظك اليوم برج الجوزاء 28-5-2022 على الصعيد المهني
عليك أن تتقدم بهدوء وتعمل في صمت ولا تتعجل الأمور واعمل على إراحة أعصابك.
حظك اليوم برج السرطان 28-5-2022 على الصعيد المهني
تصلك اليوم عبارت إشادة وتشجيع من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
حظك اليوم برج السرطان 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
تجتمع اليوم بالأحباب وتتحدثون عن اهتمامات مشتركة وتشعر بالسعادة معهم، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة منذ فترة تجمعك بأحد لعلاقة حب.
حظك اليوم برج الأسد 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
تمر بفترة دقيقة وأوقات حاسمة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع في القرارات.
حظك اليوم برج الأسد 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
لا تقم بالضغط على من حولك وامهلهم وقتهم للرد والتفاعل.
حظك اليوم برج العذراء 28-5-2022 على الصعيد المهني
وجود القمر بمنزل الحظ يساعدك كثيرا في أن تكون أكثر عقلا عقلا ويقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.
حظك اليوم برج العذراء 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
تشعر بالمتعة اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء وتتعامل بمثالية.
حظك اليوم برج الميزان 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
تتصرف اليوم بحكمة ونضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل.
حظك اليوم برج الميزان 28-5-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في منزل المدخرات مما يمدّك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.
حظك اليوم برج العقرب 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
عليك أن تتعامل بمرونة مع شريك حياتك اليوم.
حظك اليوم برج العقرب 28-5-2022 على الصعيد المهني
تحدث بمنطق وهدوء اليوم لكي تحافظ على صورتك الإيجابية، مع الانتباه لحقوقك.
حظك اليوم برج القوس 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
يجب عليك أن تصب تركيزك على تلبية احتياجات من تحبهم.
حظك اليوم برج القوس 28-5-2022 على الصعيد المهني
تشعر اليوم بالطاقة وتعتمد على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي في حياتك المهنية.
حظك اليوم برج الجدي 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
تفعم اليوم بالرومانسية الشديدة، وعليك أن تنطلق وفتح عينيك وقلبك للحب.
حظك اليوم برج الجدي 28-5-2022 على الصعيد المهني
تشعر بتحسن وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة اليوم.
حظك اليوم برج الدلو 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
ابتعد عن تعرّيض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل.
حظك اليوم برج الدلو 28-5-2022 على الصعيد المهني
تشعر بتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، بشرط أن تعمل بدقة.
حظك اليوم برج الحوت 28-5-2022 على الصعيد العاطفي
يدعمك القمر اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع الآخرين.
حظك اليوم برج الحوت 28-5-2022 على الصعيد المهني
القمر بمنزل العلاقات بالنسبة لمواليد برج الحوت، مما يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف تمر به.