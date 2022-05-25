حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، ومولود البرج يتسم بقدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف المختلفة، مما يجعله قادرا على التحمل أكثر من مواليد الأبراج الأخرى، كما أنه يجيد التعامل مع الآخرين حسب شخصيتهم، ما يجعله على علاقة جيدة بكل من حوله ولديه عدد كبير من الأصدقاء.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء بحب السفر والخروج، كما أنه يحب الدخول في مغامرات مختلفة فهو مرح بدرجة كبيرة وينشر البهجة في المكان الذي يتواجد به كما يحقق سعادة كبيرة لكل من يتواجد معه، ودائما ما يكون مولود برج الجوزاء محط أنظار الجميع، كما أنه فضولي بدرجة كبيرة قد تجعل البعض ينفر منه أو يشعر بالضيق، ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، اليوم الأربعاء 25 مايو، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة، وقد تنجز واجباتك اليوم بثقة كبيرة وتبدأ من جديد محققا نجاح كبير على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تدفعك لتوطيد علاقاتك، وتعدك بقضاء أوقات سعيدة مع أهلك وأحبائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.