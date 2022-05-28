حظك اليوم برج الميزان السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الجاذبية تغلب على مواليد برج الميزان، فهم جذّابون ويتمتعون بسحر خاص يميزهم عن الكثير من الناس، ودائما ما تجدهم متفائلون ودودون ولطيفون للغاية مع الآخرين مما يجعل الكثيرين ينجذبون إليهم ويحبون التعامل معهم في مختلف النواحي، كما أن لديهم القدرة على كسب حبّ الناس وثقتهم في وقت قصير، ويتميزون بأنهم مستمعون جيّدون فهم يحبون الاستماع إلى مختلف الأفكار والآراء ممن حولهم.

صفات مواليد برج الميزان

يكره مواليد برج الميزان النزاعات والدخول في خلافات أو أزمات بمختلف أشكالها، كما لا يفضلون الحكم على الناس دون الاستماع إليهم، كما أنهم من الشخصيات التي تحب العدل في كل شيء، ويكرهون الظلم وقادرون على تحليل الأمور بطريقة صحيحة، ويحبون الكمال والمثالية في الأشياء، ويسعون إلى إيجاد الحلول لأزمات من حولهم ولا يتأخرون عن مساعدتهم، كما أنهم يقدسون عملهم كثيرا ويحبون تأديته على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن مواليد برج الميزان يميلون اليوم للتصرّف بنضج ومرونة مما يسهل عليهم الكثير من الأمور ويتعاملون بمنطق وينتظرون أن يعاملهم الآخرون كذلك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

حظك اليوم على الصعيد المهني يشدد على مواليد برج الميزان بالانتباه إلى أموالهم حيث يتواجد القمر في منزل المدخرات مما يمدّك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.