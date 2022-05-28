حظك اليوم برج العقرب السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالتركيز العالي، فدائما ما يكونون يقظين لما يدور حولهم وما يقع من أحداث ويحللون الأمور بشكل تفصيلي، كما أنهم يحبون الطموح ويضعون الهدف أمامهم حيث أنهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم، كما يعرفون بالشجاعة ولا يتراجعون أو يغيرون رأيهم تجاه شيء يريدون قوله أو فعله ولا يخافون لومة لائم مهما كلفهم الأمر من عواقب وأضرار، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوّة والجُرأة، كما يعرف عنهم الإخلاص والولاء والوفاء في تعاملاتهم مع غيرهم.

عيوب مواليد برج العقرب

الغيرة من أكثر الصفات التي تغلب على مواليد برج العقرب حيث تكون بدرجة كبيرة وشديدة لدرجة أن من حولهم ينزعجون منهم ويبتعدون عنهم في كثير من الأحيان، حيث إن غيرتهم تصل إلى حد مزعج يسبب مشاكل كبيرة مع الشريك أو الحبيب الذي يجد صعوبة في التعامل معها فبالتالي يقطع علاقته به بعد المعاناة، كما يوجد لديهم حب التملك حيث لا يقبلون مشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر، ومن ضمن عيوبهم أيضا الغموض فلا تعرف كيف تتعامل معهم كما يصعب توقعهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فعليك أن تتعامل بهدوء ومرونة مع شريك حياتك حتى لا تساعد في تفاقم المشاكلات فيما بينكما، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر يتواجد بمواجهة مواليد هذا البرج اليوم مما يتطلب منهم التحدث بهدوء ومنطق حتى يحافظوا على صورتهم الذهنية الإيجابية أمام الآخرين، كل ما عليهم هو الهدوء والانتباه لحقوقهم أيضا.