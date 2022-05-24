رئيس جامعة المنيا ينفي نقل أوراق الأسئلة على «جرار»: «مفيش امتحانات»

نفي الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، نقل أوراق أسئلة امتحانات نهاية العام على مقطورة يجرها «جرار زراعي» بكلية الزراعة، مؤكداً أن الجامعة لم تجر حتى الآن امتحانات النظري، كما أن الاختبارات تجري إلكترونياً.

ورق كبير الحجم له العديد من الاستخدمات

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن صورة انتشرت على مواقع التواصل تظهر جراراً زراعياً يقف أمام أحد مباني كلية الزراعة، محملاً بورق أبيض كبير الحجم، كان يُنقل من المخازن إلي باقي مباني الكلية، مؤكداً أنه ورق كبير الحجم له العديد من الاستخدمات، وليس ورق امتحانات، وأبدى استعجابه قائلاً: «الامتحانات لم تبدأ بعد، كما أن جامعة المنيا تجري امتحاناتها إلكترونياً».

ورجح «عبد النبي» أن يكون أحد الأشخاص التقط صورة للجرار المحمل بأوراق حجم كبير، كانت تُنقل من مخازن كلية الزراعة، ونشرها علي موقع التواصل بحسن نية، لكن البعض أساء فهم الصورة، معتقداً أنها أوراق امتحانات على غير الحقيقة، وتابع رئيس جامعة المنيا متسائلاً: «هو في ورق أسئلة امتحانات بالحجم ده؟».

وناشد رئيس جامعة المنيا الجميع بتحري الدقة خلال تداول الأخبار المتعلقة بالجامعة، مؤكداً أن امتحانات نهاية العام الدراسي لم تبدأ حتى الآن بجميع الكليات، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عار تماماً من الصحة، مؤكداً أن هذه الأوراق فارغة، لا تخص الامتحانات من قريب أو بعيد.

التحول الرقمي ومركز الاختبارات الإلكترونية

وأكد «عبد النبي» حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية، التي تُعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم، مشيداً بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لمركز الاختبارات الإلكترونية، وربطه بخوادم شبكة الجامعات المصرية، وإدخال بنوك الأسئلة ومستودعاتها بمعرفة أعضاء هيئة التدريس.