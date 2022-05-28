ضياء رشوان: حمدين صباحي هو ممثل المعارضة المصرية.. ونتطلع لحوار وطني دائم يشمل كل القضايا

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات إنَّ لقاءه التلفزيوني عبر فضائية «ETC» مع السياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، مؤسس حزب الكرامة، تركز على الحوار الوطني الذي يجرى حاليًا في مصر، والأزمة الاقتصادية في مصر والعالم.

«رشوان»: صباحي المعارض الوحيد الذي حياه الرئيس مرتين

وأكد «رشوان» في تصريحات تلفزيونية له أنَّ حمدين صباحي هو ممثل المعارضة المصرية، وأضاف: «اللي حدد أهمية حمدين صباحي والمعارضة الحالية هو رئيس الجمهورية، فحمدين هو السياسي المعارض الوحيد اللي حياه الرئيس بشكل خاص مرتين الأولى في ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة عام 2015، والثانية في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتوجه إليه الرئيس وصافحه».

وتابع نقيب الصحفيين إن اللقاء مع «صباحي» كان مختلفا واستغرق 3 ساعات إلا ربع الساعة، وكان ذلك طبيعيا بعد غياب عن الظهور في الإعلام المصري 6 سنوات تقريبا.

وشدد نقيب الصحفيين على أهمية الاستماع إلى كل الاتجاهات، وقال «استمعنا إلى حمدين ولم يحدث أى شئ سلبي في البلد، ولن يحدث أى شئ لو استمعنا لكل الآراء والخيارات المتاحة لحل كافة القضايا»، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني سيكون مستمرًا وسيُتاح للجميع المشاركة فيه وكذلك سُيتاح عبر كل الشاشات، و«كل كاميرات العالم ومصر هيتابعوه ويسمعوا منقاشاته».

«رشوان»: جاري إعداد كل الترتيبات لنخرج بحوار وطني مثمر ومنظم

وتوقع «رشوان» أنَّ يناقش الحوار الوطني القضايا السياسية والاقتصادية بنقاشات موسعة، ومتخصصة، والسؤال الأول الذي سيُطرح في الحوار كيف يمكن تعظيم الموارد المحدودة في حين أن الموازنة العامة بنودها واضحة، والدكتور جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي وزير التموين الأسبق لديه رؤية اقتصادية لهذه القضية، وسبق أن كان له شجاعة ورؤية اقتصادية بشأن رفع الدعم عن الخبز، رغم انحيازه لنفس الاتجاه الذي ينتمي إليه حمدين صباحي».

وأضاف أنه كلما تأخر الحوار الوطني كلما كان أفضل، وتنظيمه بلا يجعله مجرد منتدى سيستغرق وقتا، وجاري إعداد كل الترتيبات لنخرج بحوار مثمر ومنظم ودائم»

ويوجود مرحلة ستسغرق أسابيع أو شهور تشمل تحديد القواسم العاجلة والخاص بمسجوني الرأي وتعديلات القوانين الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي وقونين الانتخابات، ثم يتسع الحوار من خلال منصة منظمة ودائمة ويستمر ليشمل كافة قضايا الوطن.

ولفت نقيب الصحفيين أنَّ حمدين صباحي كان متفائلًا بالمستقبل خلال الحوار التلفزيوني الأخير الذي أجراه معه، مضيفًا :«ما أعرفه عن تاريخ صباحي الطويل وما دار بينا في الكواليس يجعلني أقول إنَّه مصرًا على المشاركة والحوار الوطني».