وزير التنمية المحلية يزور البحيرة لافتتاح مسار العائلة المقدسة

يزور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، محافظة البحيرة، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ لافتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير التنمية المحلية إلى المحافظة، متابعة عرض حول مسار العائلة المقدسة بالبحيرة، وتفقد معرض التراث القبطي والمنتجات التراثية بالمحافظة، وسيعقب ذلك التوجه لتفقد نقاط مسار العائلة المقدسة والوصول إلى دير الأنبا بيشوي لتفقد بعض المعالم الدينية الموجودة وافتتاح مسار العائلة المقدسة، ويعقبها زيارة دير السريان لتفقد المعالم الدينية بداخله.

إحياء مسار العائلة المقدسة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي الأعمال التي قامت بها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية بملف إحياء مسار العائلة المقدسة القيام بأعمال تشجير والإنارة وتركيب الانترلوك والأعمدة الديكورية بالمنطقة في جميع الطرق المؤدية للمسار، إذ شهد مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من كافة الأعمال المنفذة نقلة كبيرة بجودة ومواصفات عالمية تليق بالجمهورية الجديدة.

مشروعات قومية

وأوضح «شعراوي»، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بالعديد من المشروعات القومية في مجال ترميم العديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، بالإضافة إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بحماية التراث المسيحي المصري.

تنشيط السياحة

ومن المقرر أن يحدث إحياء مسار العائلة المقدسة نقلة كبيرة وتنشيطًا للحركة السياحية ودفع الاقتصاد المحلي بالمحافظة؛ لما يوفره قطاع السياحة من فرص عمل للشباب ورواج حركة الاستثمار والسياحة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة يضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، إذ يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع؛ وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.