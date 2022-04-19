مخطط شامل لإحياء مسار مزارات آل البيت بالقاهرة واستعادة بريقها التاريخي

تواصل المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بإحياء مسارات مزارات آل البيت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي أخذت على عاتقها هذا المشروع العملاق؛ ليخرج إلى النور في إطار ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت بشكل متكامل، يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني لهذه الحقبة التاريخية، جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل لكل الخدمات والمرافق المحيطة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

وعقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا لمتابعة ما يستجد من أعمال في هذا الشأن مع الجهات المعنية، بحضور الاستشاري المنفذ للمشروع، وممثل شركة الفايد والمهندسة سارة محمد بالدعم الفني، والمهندس أحمد سعد بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين بحي الخليفة؛ لبحث الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، والتي تحدث حاليا في شارعي الأشراف والخليفة، وفق مقترحات أعمال التطوير.

جاء ذلك ضمن المقترحات التي حُددت مُسبقًا ضمن إحياء مسارات مزارات آل البيت، نظرًا لما تحتويه المنطقة على عدد من المساجد والأضرحة لعدد من أهل بيت الرسول الكريم، وعدد من المزارات التاريخية الأخرى من عصور إسلامية مختلفة، وعدد من المحال ومنازل ذات التراث المعماري القديم، إذ تعمل المحافظة على تطويرها ورفع كفاءتها.

الموقف التنفيذي لأعمال التطوير

وقدّمت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عرضًا تقديميا للتصور المقترح قيد التنفيذ حاليا؛ لتطوير شارع الأشراف والموقف التنفيذي للأعمال التي تمت على أرض الواقع مع استعراض الوصف التفصيلي للأعمال التي يتم إنجازها بشارع الأشراف والذي يمتد من ميدان السيدة نفيسة حتى مقام ابن سيرين، ويبلغ طوله 210 أمتار تقريبا، ويحتوي على 27 واجهة إلى جانب تطوير شارع الخليفة، والذي يمتد من مقام ابن سيرين حتى سوق الخليفة ويبلغ طوله 380 مترا ويحتوى على 48 واجهة.

بوابة دخول رئيسية للمسار

وشهد الاجتماع عرض التصور المقترح لبوابة الدخول الرئيسية لبداية مسار الزيارة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة وطلاء الواجهات السكنية والمحلات، مع توحيد اللافتات والإعلانات المضيئة ذات الطابع التاريخي المميز؛ ليعكس عراقة هذه الفترة التاريخية وإحيائها وبعثها من جديد في رحلة عابرة للأزمان.

وأكدت نائب المحافظ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وطلاء لعدد من العقارات بشارع السيدة نفيسة بمدخل المسار وبشارع الأشراف مع تركيب أحجار الهاشمة؛ لإضفاء طابع جمالي وعمراني يماثل الحقبة الزمنية للأضرحة والمقامات بهدف إحياء القاهرة التاريخية؛ وليصبح هذا الموقع مزارًا سياحيًا ودينيا من الطراز الأول.

تطوير الواجهات ورصف الأرضيات

وأضافت انه جارٍ استكمال رفع كفاءة وتطوير الواجهات ورصف الأرضيات بالبازلت الناعم، وتحديث الإضاءة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي؛ لإنقاذ المزارات الدينية والتاريخية، وإلقاء الضوء على تاريخ وعراقة الأماكن الاثرية وعودتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها اماكن ذات طابع روحاني لها مكانة عالية في نفوس المصريين.