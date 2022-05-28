التنمية المحلية تستجيب لشكوى سكان الساحل بشأن إشغالات المقاهي

تلقت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين شكوى من سكان شارع الخمارويه، الكائن بنطاق حي الساحل بمحافظة القاهرة، حيث يتضررون من المقاهي التي تشغل جانبي الطريق مما يعمل على إعاقة السير واستغلال الطريق بشكل سلبي، والإسراف في إهدار مياه الشرب لرش المياه في الشارع أكثر من مرة في اليوم الواحد، فضلا عن الإزعاج المستمر للسكان طوال اليوم مما يؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين بالمنطقة.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

ومن جانبه، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتفاعل الفوري مع شكاوى وطلبات المواطنين والاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حيث تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي الساحل، و تم نزول حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإزالة أسباب الشكوى، ووجه السكان الشكر لمبادرة «صوتك مسموع» لسرعة استجابتها للتعامل مع الشكوى.

شكوى من عطل خط إنارة

من ناحية أخرى، تلقت مبادرة صوتك مسموع شكوى من سكان الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية بخصوص عطل في خط إنارة الخطاطبة مركز السادات بجوار بنزينة مصطفى زهران، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة «صوتك مسموع» والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تم التعامل مع الشكوى وإزالة الأسباب من خلال تسيير حملة من الوحدة المحلية بمركز السادات، تضم فنيين وتم التعامل مع الأعطال وإصلاحها وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومن جانبهم وجه سكان الخطاطبة رسالة شكر إلى وزارة التنمية المحلية لسرعة الاستجابة والاهتمام بطلباتهم.