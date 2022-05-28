ما هو مرض جدرى القرود؟ خبراء يكشفون مخاطره وأعراضه

فى الوقت الذى يواصل فيروس جدرى القرود انتشاره فى العالم، ما أثار الرعب والهلع من تكرار سيناريو فيروس كورونا الذى أودى بحياه أكثر من 5 مليون شخص فى العالم، كثًر التشاؤل والبحث عن جدرى القرود لمعرفة ما هو مرض جدرى القرود؟

وفى التفاصيل بشأن البحث عن إجابة لسؤال: ما هو مرض جدرى القرود، أكد الخبراء أن المرض نادر للغاية ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق والمطول مع شخص مصاب.

وقال روزاموند لويس ، رئيس أمانة الجدري فى برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، إن البلدان التي تبلغ عن جدري القرود الآن هي البلدان التي لا يوجد فيها عادة تفشي لفيروس جدرى القرود وفقا لقناة سى إن إن الأمريكية.

ما هو جدرى القرود .. خبراء يجيبون

وحصل جدري القرود على اسمه في عام 1958 عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القرود المحفوظة للبحث.

ويعد الناقل الرئيسي لمرض جدري القرود ما زال مجهولا رغم أن القوارض الأفريقية يشتبه في أنها تلعب دورا في انتقال العدوى.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن أول حالة معروفة لجدري القرود لدى البشر سُجلت في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فترة من الجهود المكثفة للقضاء على الجدري" ،ومنذ ذلك الحين ، تركزت معظم الحالات في 11 دولة أفريقية ، مع تفشي العديد من الأمراض في الولايات المتحدة وأوروبا المتعلقة بالسفر أو الاستيراد من البلدان الموبوءة.

تفشى جدرى القرود فى أمريكا عام 2003

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن تفشي المرض حدث في الولايات المتحدة في عام 2003 بعد أن أصيب 47 شخصًا في ست ولايات - إلينوي وإنديانا وكانساس وميسوري وأوهايو وويسكونسن - بالمرض بسبب الاتصال بكلابهم الأليفة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أصيبت الحيوانات الأليفة بالعدوى بعد إيوائها بالقرب من ثدييات صغيرة مستوردة من غانا وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن جدري القرود البشري خارج إفريقيا.