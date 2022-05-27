روسيا: أمريكا تقف خلف تفشي جدري القرود عبر مختبرات في نيجيريا

اتهمت روسيا، بشكل علني وصريح، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف تفشي فيروس جدري القرود، الذي ظهر في عدة دول خلال الأسابيع الأخيرة خاصة في أوروبا الغربية، الذي كان تسجيل أول حالة إصابة به في المملكة المتحدة لشخص قادم من نيجريا، وإن كانت منظمة الصحة العالمية تقلل من خطورته.

ويأتي الاتهام لواشنطن من موسكو بشأن جدري القرود بعد اتهامات سابقة من قبل روسيا بتمويل الإدارة الأمريكية مختبرات لتطوير أسلحة بيولوجية داخل الأراضي الأوكرانية، وأن تلك المخططات كانت تستهدف مواطنيها عبر بعض الطيور المهاجرة بين الحدود الروسية مع أوكرانيا.

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تفاصيل اتهام روسيا لأمريكا بالمسؤولية عن انتشار جدري القرود

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، إن فيروس جدري القرود جرى نقله من دولة نيجيريا، موضحا أن هناك 4 مختبرات تمولها أمريكا في هذا البلد الأفريقي، على حد زعمه.

وذكر قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن المختبرات البيولوجية الأربعة الموجودة في نيجيريا تسيطر عليها واشنطن، إذ بدأ تفشي الفيروس الجديد من هناك.

اتهامات روسيا لأمريكا بشأن التجارب البيولوجية لا تتوقف

وفي بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية، بالعمل على تطوير أسلحة بيولوجية داخل مختبرات داخل الأراضي الأوكرانية، بهدف استهداف روسيا والشعب الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، وقتها، أن هذه المختبرات كانت تستهدف نقل أمراض عدة بينها فيروس كورونا إلى روسيا عبر الطيور التي تتنقل بين حدود البلدين، وهي الاتهامات التي شككت في صحتها كثير من الدول الغربية.

ورفضت واشنطن في المقابل الاتهامات الروسية بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وقالت إن ما تعلنه وزارة الدفاع الروسية مجرد مزاعم الغرض منها تبرير الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، وربما تكون ذريعة لعمليات عسكرية معينة.