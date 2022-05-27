عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا لبحث جدري القرود

ذكرت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا، لبحث انتشار فيروس جدري القرود والذي ينتشر في عدد من الدول خلال الفترة الماضية، خصوصا في أوروبا الغربية.

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وكانت منظمة الصحة العالمية أبدت قلقها من قبل حيال انتشار المرض، الذي قالت عنه إنه ينتشر على نطاق واسع بين المثليين والمخنثين، وهو نفس ما تحدثت عنه السلطات البريطانية.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.