وزيرة البيئة تطلق استراتيجية السياحة الخضراء اليوم

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، إطلاق استراتيجية السياحة الخضراء، التي تأتي استكمالا لخطة مصر نحو التحول الأخضر والاستدامة البيئية في كافة القطاعات، التي تعتبر واحدة من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 في ظل استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر تغير المناخ الذي ستستضيفه، نهاية العام الجاري بشرم الشيخ.

استراتيجية السياحة الخضراء والمستدامة

وقالت «فؤاد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعد استراتيجية السياحة الخضراء والمستدامة، التي تنطلق اليوم رسميا، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تعد واحدة من أهم القطاعات التي حققنا فيها إنجازات للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة كما تعتبر فرصة لتنشيط السياحة البيئية.

وأوضحت وزير البيئة، أن الشهور الماضية شهدت تحركات قوية نحو التحول الأخضر في قطاع السياحة ليس فقط بشرم الشيخ، التي تم إعلانها رسميا مدينة خضراء تمنح فنادقها النجمة الخضراء، التي تدل على توافق الفندق مع المعايير البيئية من خفض معدلات استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام والاعتماد على سيارات كهربائية، وإعادة استخدام المياه في ري الحدائق وغيرها من المعايير.

برنامج تدريبي للعاملين بالفنادق

وأشارت إلى أنه تم إطلاق أول برنامج تدريبي للعاملين بالفنادق على كل ما يتعلق بالممارسات الصديقة للبيئة؛ للتوجه نحو السياحة المستدامة، من بينها تدريب العاملين بفنادق شرم الشيخ على المعايير الخضراء، وتم وضع دليل استرشادي للتوافق مع البيئة، فضلًا عن وضع عدد من الاشتراطات البيئية للمطاعم والكافتيريات.

مدن خضراء مستدامة تعرف عليها

وتابعت «فؤاد»: «لن يتوقف الأمر عند مدينة شرم الشيخ، إذ ستشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان مدينة أخرى كمدينة خضراء بالتزامن مع يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو، كما تشمل خطة التحول لمدن سياحية خضراء، عددا من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل وسيوة.