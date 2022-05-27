«البيئة»: نساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المرأة والشباب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الوزارة تساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المرأة والشباب لإنشاء مشروعات صغيرة صديقة للبيئة، ومن ضمنها المشروعات الصغيرة التي يجرى إنشاؤها في الريف المصري كمشروعات تحويل المخلفات الزراعية أو مخلفات روث الحيوانات إلى غاز أو أسمدة.

فؤاد: الوزارة نجحت خلال الـ3 سنوات الماضية في إنشاء 26 شركة ناشئة

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «نون القمة»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزارة قد نجحت خلال الـ3 سنوات الماضية في إنشاء 26 شركة ناشئة لإنشاء وحدات البايوجاز في الريف المصري، وكان أول مشروع في هذا الإطار من نصيب إحدى سيدات أسيوط.

وتابعت: «بعد كده بدأت تكون فيه شركات أخرى ناشئة على غرار اللي عملته المواطنة من أسيوط، ولازم المرأة تكون موجودة في كل المجالات المساعدة في الانتقال للاقتصاد الأخضر، والدولة قامت بحوافز عده خلال الشهرين الماضيين للمشروعات الخضراء كان من ضمنها حوافز للطاقة الجديدة والمتجددة وحوافز أخرى خاصة بالنقل الكهربائي والمخلفات والمصانع بديله الأكياس البلاستيكية».

وأوضحت أن كل تلك المشروعات هي أمثلة حقيقية يتم تدشينها على أرض الواقع للمساعدة بدور المرأة حتى تدفع بالدولة للتحول إلى الأخضر والحفاظ على البيئة ومنع وجود تغيرات متطرفة في التغيرات المناخية التي تعاني منها كل دول العالم.